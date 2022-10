Russia-Occidente-Ucraina

Putin: ''Espansione Nato inaccettabile. Non useremo arma nucleare in Ucraina''

Putin torna a puntare il dito contro l'espansione della Nato, definendola ''inaccettabile per la Russia''.

28/10/2022

Putin torna a puntare il dito contro l'espansione della Nato, definendola "inaccettabile per la Russia". Secondo il presidente russo, "l'Occidente sapeva tutto, ma lo ha ignorato". Ora la coalizione a guida statunitense "dovrà avviare colloqui equi sul futuro condiviso negli affari globali. Mosca ha cercato di costruire legami con l'Occidente e la Nato, il suo messaggio era chiaro: siamo amici".

"Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina - ha spiegato - non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". In un documento strategico, il Pentagono ha, invece, svelato di voler utilizzare il loro arsenale nucleare come deterrenza da "tutte le forme di attacco strategico", compresi quelle con armi convenzionali.

Fonte: TGCOM24

