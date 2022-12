Guerra Ucraina-Russia

Putin: ''La guerra in Ucraina prima finisce meglio è''

''Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo'', ha detto Putin.

Vladimir Putin dichiara di volere che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile. Il presidente russo ha affermato che "il nostro obiettivo non è far girare il volano di un conflitto militare, ma al contrario porre fine a questa guerra. Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo".

Poi ha aggiunto: "Ci impegneremo per garantire che questo finisca e ovviamente prima è e meglio è".

