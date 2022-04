Guerra Ucraina-Russia

Putin: ''L'obiettivo di proteggere il Donbass verrà raggiunto. Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla''

Il presidente russo Vladimir Putin non ha dubbi sul fatto che il "nobile" obiettivo di proteggere il Donbass verrà raggiunto.

"Questo è quello che accadrà. Non ci sono dubbi. Gli obiettivi sono perfettamente chiari e sono nobili", ha sottolineato Putin parlando ai lavoratori dell'industria spaziale al Cosmodromo di Vostochny. "Il principale obiettivo è aiutare le persone nel Donbass, le persone del Donbass, che noi abbiamo riconosciuto, e lo dovevamo fare perché le autorità di Kiev, incoraggiate dall'Occidente, si rifiutavano di attuare gli accordi di Minsk per una risoluzione pacifica dei problemi del Donbass", ha aggiunto.

"La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla", ha detto inoltre Putin durante l'incontro con i lavoratori dell'industria spaziale allo spazioporto di Vostochny, ripreso dalla Tass. Putin afferma che la Russia "è pronta a cooperare con tutti i partner che lo desiderano e non ha intenzione di chiudersi. Non abbiamo intenzione di chiuderci - assicura - nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire".

"Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco". Lo ha detto Vladimir Putin in conferenza stampa, a seguito dell'incontro con il presidente bielorusso Lukashenko al sito dello spazioporto di Vostochny, nella regione dell'Amur. "Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili", ha aggiunto il presidente russo che ha bollato come "fake" le notizie sui massacri nella località di Bucha, in Ucraina.

Il presidente russo ha condiviso con Lukashenko documenti che dimostrano come le notizie sui massacri diffuse dai militari ucraini siano false. Il leader del Cremlino ha ricordato che simili accuse erano state lanciate in Siria contro il presidente Bashar al-Assad che avrebbe usato armi chimiche. "Poi si è scoperto che si trattava di un falso. Lo stesso falso è a Bucha", ha spiegato Putin.

Fonte: Ansa

