Negoziati Ucraina-Russia

Putin: ''Nel weekend terzo round di colloqui. Intesa solo se Ucraina accetta tutte le nostre richieste''

Vladimir Putin ha detto nel colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che un'intesa con Kiev è possibile solo ''se tutte le richieste russe'' vengono soddisfatte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2022 - 17:47:53 Letto 797 volte

L'Ucraina e la Russia si riuniranno per il terzo round di colloqui nel weekend. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, durante una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In precedenza si era ipotizzato che i negoziati potessero riprendere la prossima settimana. Scholz, da parte sua, ha chiesto al capo del Cremlino lo "stop immediato" delle ostilità per consentire gli aiuti umanitari.

Vladimir Putin ha detto nel colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che un'intesa con Kiev è possibile solo "se tutte le richieste russe" vengono soddisfatte.

Il Cremlino è convinto che i colloqui tra le delegazioni della Federazione Russa e dell'Ucraina debbano essere condotti "nel silenzio e non essere oggetto di divulgazione pubblica". A riferirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La firma di qualsiasi tipo di documento nei negoziati russo-ucraini in corso "non è all'ordine del giorno".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!