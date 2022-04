Putin: ''Per i Paesi ostili non c'è la possibilità di sostituire il gas russo''

Gas russo

Putin: ''Per i Paesi ostili non c'Ŕ la possibilitÓ di sostituire il gas russo''

''Adesso in Europa non c'Ŕ la possibilitÓ di sostituire il gas russo'', ha detto il presidente Vladimir Putin.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2022 - 14:48:19 Letto 749 volte

"Adesso in Europa non c'è la possibilità di sostituire il gas russo". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax.

"Ciò che sorprende è che i 'paesi ostili' ammettono di non poter fare a meno delle risorse energetiche russe, incluso il gas naturale, per l'Europa il suo sostituto semplicemente non c'è", ha affermato.

"Gli attacchi dei partner europei sul rifiuto delle forniture di risorse energetiche russe - ha aggiunto - destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi".

Putin ha quindi chiesto al suo governo di reindirizzare l'export di energia dai Paesi occidentali e dall'Europa all'Asia e in generale verso il Sud e l'Est e di preparare le infrastrutture per rendere possibile questo processo.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!