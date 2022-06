Guerra Ucraina-Russia

Putin: ''Sanzioni contro Russia sono folli, non hanno funzionato, possiamo vincere tutte le sfide''

''Le sanzioni economiche sono un'arma a doppio taglio che spesso colpisce di pi¨ chi le introduce'', ha affermato Vladimir Putin.

"Quelle sanzioni nei confronti della Russia sono folli, sconsiderate e senza precedenti, il loro scopo è schiacciare l'economia della Federazione russa ma non hanno funzionato, siamo persone forti e possiamo vincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum di San Pietroburgo.

"Le sanzioni economiche sono un'arma a doppio taglio che spesso colpisce di più chi le introduce", ha affermato Putin sottolineando che "nei Paesi europei si sono aggravati i problemi economici e sociali".

"Alla fine l'Ue ha perso la sovranità politica. Le sue elite stanno ballando alla musica di qualcun altro, danneggiando la loro popolazione e i veri interessi degli europei vengono messi da parte".

Sul grano, Putin ha spiegato che la Russia "accoglie con favore l'invito dell'Onu per il dialogo sulla sicurezza alimentare". Mosca, ha aggiunto, "non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato i loro porti. L'opzione più triste è se Kiev fornisce grano in cambio di armi".

