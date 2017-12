corea

Pyongyang: ''La guerra in Corea è un fatto certo''

La Corea del Nord considera come ''un fatto certo'' la possibilità di una guerra nella Penisola coreana...

La Corea del Nord considera come "un fatto certo" la possibilità di una guerra nella Penisola coreana, considerate le esercitazioni congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti e le minacce di intervento preventivo da parte di Washington.

"La sola questione che rimane al momento è sapere quando scoppierà questa guerra", ha dichiarato un portavoce del ministero degli esteri a Pyongyang, citato dall'agenzia ufficiale Kcna. "Non desideriamo una guerra ma non ci sottrarremo se gli Stati Uniti fraintendono la nostra pazienza e accendono la miccia di una guerra nucleare; noi la faremo pagare cara in termini dei costi delle conseguenze grazie alla nostra potente forza nucleare che abbiamo rinforzato sistematicamente", ha aggiunto.

Le manovre militari aeree congiunte fra Usa e Corea del Sud (Vigilant Ace) hanno preso il via lunedì e dureranno fino a domani.

