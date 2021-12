Qualità di vita

Qualità della vita 2021, Trieste è in cima: Palermo scende al 95esimo posto

Trieste è la città con la migliore Qualità di vita, nell'indagine del Sole 24 Ore: Palermo scende alla 95esima posizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2021 - 09:21:03 Letto 466 volte

Trieste è la città con la migliore Qualità di vita, nell'indagine del Sole 24 Ore. Conquista il primato anche per Cultura e tempo libero,è seconda in Affari e lavoro, quarta in Ambiente e Servizi.

Segue Milano, dopo lo scivolone del 2020 per effetto del Covid, al terzo posto resta solida Trento. Come ogni anno l' indagine fotografa lo stato del Paese in base a 90 indicatori statistici.

In fondo alla classifica le città siciliane: bisogna arrivare all'84° posto, con Agrigento. Palermo scende alla 95esima posizione. Introdotto per la 1a volta l'indice di Qualità di vita delle donne.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!