Quarta ondata Covid in Europa, Oms: ''Situazione molto grave. Ci attende un inverno impegnativo''

La quarta ondata Covid con i contagi in aumento continua a spaventare l'Europa dove la situazione, come in Asia centrale, ''è molto grave''.

La quarta ondata Covid con i contagi in aumento continua a spaventare l'Europa dove la situazione, come in Asia centrale, "è molto grave. Ci attende un inverno impegnativo". Così su Twitter Hans Kluge, direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la regione europea. I Paesi stanno tentando di arginare la pandemia tra lockdown, coprifuoco e regola 2G. Ma le previsioni non fanno ben sperare. "Possiamo aspettarci che gli ospedali saranno sotto stress per i ricoveri in 25 Paesi e per le terapie intensive in 49 dei 53 Paesi" della regione europea "tra oggi e il 1 marzo 2022". Non solo. "Si prevede che i decessi cumulativi segnalati raggiungeranno oltre 2,2 milioni entro la primavera del prossimo anno, sulla base delle tendenze attuali" è l'allarme lanciato ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa.

"La scorsa settimana, i decessi segnalati a causa di Covid-19 - ha elencato l'Oms Europa - sono aumentati a quasi 4.200 al giorno, raddoppiando dai 2.100 decessi al giorno alla fine di settembre. Nel frattempo, i decessi segnalati cumulativi per il virus hanno superato la soglia di 1,5 milioni per i 53 Paesi di questa regione. Oggi, Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e in Asia centrale, come riportato dall'Institute for Health Metrics and Evaluation".

C'è poi la questione dell'uso delle mascherine. "Oggi solo il 48% dei residenti nella regione indossa una mascherina quando esce di casa" ha rimarcato l'Oms Europa. Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità ricordano come un recente studio abbia stabilito che "l'uso della mascherina riduce l'incidenza di Covid del 53%". Quindi, se a oggi "si raggiungesse una copertura dell'uso delle mascherine del 95% della popolazione, si stima che entro il primo marzo 2022 si potrebbero prevenire oltre 160mila decessi", ha sottolineato l'agenzia.

