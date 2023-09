New York Canta

Quattro siciliani, tre palermitani e una messinese, alla finale nazionale del New York Canta a Faenza

Tra i 35 finalisti, provenienti da ogni parte di Italia, un'ampia rappresentanza della Sicilia: i palermitani Mirko Ciulla, Gioacchino Cottone, Anna Tantillo e la messinese Cristina Bringheli.

Ci siamo. Tutto pronto per l’ultima tappa che decreterà i cinque vincitori della finale nazionale italiana a Faenza il 17 settembre che continueranno la competizione a New York.

Tra i 35 finalisti, provenienti da ogni parte di Italia, un’ampia rappresentanza della Sicilia: i palermitani Mirko Ciulla, Gioacchino Cottone, Anna Tantillo e la messinese Cristina Bringheli. Sono arrivati, insieme ad altri cantanti, all’ultima fase e adesso si contenderanno il posto per la finalissima che si terrà domenica 8 ottobre all’Oceana Theater di New York.

Durante la finale nazionale del Festival, condotta dal giornalista Sasá Taibi, altra importante rappresentanza palermitana, insieme alla giornalista Maria Puca, che si terrà domenica 17 settembre al Teatro Sarti di Faenza, si sfideranno 35 cantanti, ma solo 5 di loro voleranno a New York. In giuria, tra i tanti esperti musicali, vi saranno anche i cantanti Clementino e Lda.

La finale sarà trasmessa in diverse emittenti italiane e anche sui canali di RTA. In radio, in Hbbtv accedendo al menu interattivo dei canali Lcn 15, 18 e 19 e sul sito www.rtamusic.it

La Finalissima sarà in onda su Rai Italia e Rai 2.

NY Canta è ideato e organizzato da Tony Di Piazza, imprenditore italo-americano, presidente dell’associazione culturale italiana di New York, composta da persone italo-americane che da tempo operano, senza alcuno scopo di lucro, per sostenere e promuovere l’italianità negli Usa e nel mondo.

NY Canta è il primo e unico Festival internazionale che offre esperienze formative, lavorative e importante visibilità, a giovani che vogliono far conoscere il proprio talento nel mondo della musica.

