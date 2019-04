STUPRO

Ragazza denuncia stupro di gruppo e viene violentata dal poliziotto

L'incredibile vicenda di una donna in Pakistan: l'agente avrebbe filmato l'abuso minacciandola di mostrarlo se l'avesse denunciato

15/04/2019

Incredibile vicenda quella di cui è stata doppiamente vittima una giovane donna in Pakistan: la ragazza si è recata alla stazione di polizia per denunciare uno stupro di gruppo subito. Ma il poliziotto di turno, anziché aiutarla, l'ha portata in disparte per poi abusare anche lui di lei.

Come riporta il Daily Mail, l'agente avrebbe filmato quei drammatici momenti per poi minacciare la donna di mostrare il video se l'avesse denunciato. La vittima però ha deciso di raccontare comunque tutto a un altro poliziotto, facendo arrestare l'agente. Una storia tremenda, in cui si aggiunge violenza alla violenza, e dove l’abuso, la discriminazione e l’ignoranza la fanno da padrone.

