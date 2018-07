intrappolati

Ragazzini intrappolati in una grotta, trovato un cunicolo per possibile fuga

Si riaccendono le speranze di poter liberare i 13 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta.

Si riaccendono le speranze di poter liberare i 13 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta. È stato infatti scoperto un pozzo d’accesso alla grotta, che si troverebbe a circa 150-200 metri dal luogo in cui sono intrappolati i ragazzi.

Il nuovo possibile ingresso, riferisce il sito thailandese Khaosod English, è stato trovato questa mattina da una delle pattuglie di polizia impegnate nella ricerca di accessi alternativi alla grotta. Il pozzo è largo circa un metro e profondo almeno 80-100 metri. L'ispettore generale di polizia Suchart Teerasawat ha ordinato ai suoi uomini di esplorare il cunicolo per vedere se è in collegamento con la grotta. La speranza è che si tratti di una via alternativa per far uscire i 12 ragazzini e il loro allenatore, bloccati sottoterra dal 23 giugno.

Le ricerche hanno subito un'accelerazione dopo che è scattato l'allarme per il livello di ossigeno all'interno della grotta, sceso al 15%. A riferirlo le autorità thailandesi, che hanno parlato di un livello abituale intorno al 21%. La mancanza di ossigeno ha fatto già la prima vittima: l'ex Seal thailandese Saman Kunan, impegnato nelle operazioni di salvataggio, è morto per asfissia mentre cercava di tornare indietro dopo aver sistemato bombole di ossigeno nella grotta. "In un primo momento pensavamo che i nostri ragazzi potessero rimanere a lungo nella grotta. Ma la situazione è cambiata, il tempo ora è limitato", ha dichiarato il comandante dei marines Apakorn Yookongkaew, fra i responsabili del soccorso.

