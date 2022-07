Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, felicità formato famiglia in vacanza

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nelle foto che postano sui social da Roccella Jonica, dove hanno trascorso qualche giorno spensierato insieme alle figlie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2022 - 10:42:47 Letto 780 volte

Una famiglia felice e affiatata che si gode una vacanza in un luogo speciale. Appaiono così Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nelle foto che postano sui social da Roccella Jonica, dove hanno trascorso qualche giorno spensierato insieme alle figlie Luna e Alma e al loro cagnolino.

"La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità", scrive l'attore, "Chiedetemi se sono felice…". Replica la sua compagna, che poi si risponde da sola: "Sì, sono molto felice…"

Le corsette per mano sulla spiaggia al tramonto, i tuffi con le bimbe, i baci... Raoul e Rocio non si fanno mancare niente durante la loro vacanza calabrese e condividono sui social i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi in famiglia. L'attrice sfoggia il suo fisico da dea in bikini sul bagnasciuga, l'attore si fa fotografare con bermuda e t-shirt.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Raoul Bova

