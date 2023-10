Medio Oriente

Razzo su base Unifil in Libano, Crosetto: ''Senza le condizioni di sicurezza, via i militari italiani''

Guido Crosetto su un eventuale rischio di allargamento del conflitto: ''Il pericolo è reale, l'Iran butta benzina sul fuoco''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2023 - 00:01:00

"Non è un attacco rivolto a Unifil e non c'era bisogno succedesse per essere in allerta". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito del razzo che ha colpito la sede del contingente Onu nel sud del Libano.

"Da giorni ci coordiniamo con l'Onu e c'è una valutazione continua. Senza le condizioni di sicurezza per i nostri militari, faremo come per il contingente a Gerico".

Su Rete4 risponde su un eventuale rischio di allargamento del conflitto: "Il pericolo è reale", dice. "L'Iran butta benzina sul fuoco".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook Crosetto

