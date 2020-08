Re Juan Carlos

Re Juan Carlos lascia la Spagna: la decisione dopo le inchieste per evasione fiscale

La decisione dopo le inchieste per evasione fiscale in patria e in Svizzera. Il figlio Felipe lo ringrazia.

Pubblicata il: 04/08/2020

Il re emerito di Spagna Juan Carlos I lascia il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all'estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera.

Juan Carlos si è rivolto al figlio, attuale regnante, in una accorata lettera in cui annuncia la sua decisione "di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando". Felipe VI ringrazia il padre per la decisione.

