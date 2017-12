recensione

Recensione One More Light Live: un commovente tributo a Chester Bennington

La prematura scomparsa di Chester Bennington, voce indimenticabile dei Linkin Park, ha lasciato un grande vuoto non solo nei cuori dei fan, ma anche nel mondo della musica. “Con la sua voce, trasformava il dolore in catarsi, autenticità in arte e passione in connessione”, hanno ricordato i suoi compagni. Per rendere omaggio a questo grande artista, i Linkin Park hanno deciso di regalare ai loro fan un album che contiene le esibizioni live delle loro canzoni registrate durante l’ultimo indimenticabile One More Light Tour 2017.

“Vogliamo dedicare questo album live a nostro fratello Chester, che ha messo tutto il suo cuore e la sua anima nell’album One More Light”, raccontano Joe, Dave, Rob, Mike e Brad. I concerti all’inizio dell’estate sono stati straordinari, come quello che ha toccato l’Italia in occasione degli I-Days Festival di Monza. Chester pensava che fosse il miglior tour di sempre. “La gioia e la complicità che si creava sul palco rifletteva la stretta connessione che legava noi, i fan e la musica”. E chi ha avuto il piacere e l’onore di assistere ad un loro concerto sa bene a cosa si riferiscono. “Per tutti gli altri, ci auguriamo questo album live possa farvi capire, anche solo per un attimo, quanto questi concerti fossero magici per noi sei”.

Da oggi One More Light Live è acquistabile in tutti i negozi, e ieri sera Virgin Radio ha dato l’occasione di ascoltare in anteprima questo splendido tributo composto da 16 brani. L’album contiene alcune delle tracce migliori del sestetto californiano, da quelle storiche che hanno fatto la storia della band a quelle più recenti: dall’elettrizzante energia di Burn It Down, alla versione aggressiva di Good Goodbye eseguita insieme a Stormzy.

One More Light è stato un album che ha diviso la fanbase dei Linkin Park, più di quanto fosse successo con i loro lavori precedenti, ma è un album molto intimo, con delle tracce dai testi profondi e molto personali. Tra queste c’è sicuramente Sharp Edges, inserita in One More Light Live. L’esibizione di questa traccia durante il tour estivo è stata straordinaria: la voce di Chester è pulita e graffiante allo stesso tempo, in grado di emozionare l’ascoltatore come solo lui sapeva fare. E poi fa sempre piacere vedere e sentire Chester suonare la chitarra. Da One More Light è stata tratta anche Nobody Can Save Me, che ascoltandola adesso suona quasi profetica: “Sto danzando con i miei demoni, sono appeso al bordo [...] Sto tenendo accesa una luce, scacciando il buio interiore perché nessuno può salvarmi”…

One More Light Live, come detto, contiene anche alcune delle tracce storiche dei Linkin Park, quelle che sono entrate di diritto tra le migliori mai realizzate. È il caso di In The End, ormai un inno di una generazione, che come consuetudine, anche durante il One More Light Tour è stata eseguita insieme al pubblico. Come è successo durante gli I-Days di Monza: un coro di 80mila voci che intonava all’unisono, insieme a Chester e Mike, una delle canzoni più famose della band. Un brivido corre lungo la schiena di chi era presente ed è difficile sciogliere il groppo in gola al ricordo di quell’esperienza così travolgente.

È ancora il caso di Crawling, che durante l’ultimo tour è stata riarrangiata rendendola più intima e toccante. Rimane le voce di Chester accompagnata dal piano, e tutto il resto sono solo emozioni. Ogni parola, ogni nota, ogni grido proveniva dal profondo del suo cuore, facendo sì che nessuno si sentisse solo. E poi ancora Numb, Leave Out All The Rest, What I’ve Done che mostra tutta la potenza della voce di Chester, tra scream potenti accompagnati da un assolo di chitarra da brividi. E chiaramente non poteva mancare la title track, One More Light, che dopo la morte di Chester è tristemente diventata rappresentativa dei sentimenti e delle emozioni provati dai fan. Durante il tour, Chester la eseguiva tra il pubblico, lasciandosi accogliere dalle braccia dei suoi fan che lo abbracciavano e lo coccolavano. Era come se Chester cercasse l’amore e l’affetto del pubblico e si lasciasse trasportare dal loro caldo abbraccio, che un po’, forse, lo consolava e lo allontanava dai suoi demoni. Tutto ciò, visto alla luce di quanto è successo quel tragico 20 luglio, suona tristemente profetico e fa molto riflettere. L’album, così come ogni tappa del tour, si chiude con Bleed It Out, anche questa cantata insieme ad un pubblico sempre energico e totalmente coinvolto.

Alla fine di Burn It Down è possibile sentire Chester che ancora una volta rimarca: “Abbiamo i migliori fan del mondo, lo dico sempre perché è fottutamente vero!”. E se Chester potesse vederlo anche adesso, si accorgerebbe che è davvero così, perché i suoi fan non lo hanno mai abbandonato, dimostrandogli tutto il loro amore e la loro devozione anche dopo la sua dolorosa scomparsa.

Ascoltare One More Light Live non è semplice. Chi, come me, ha avuto il privilegio di assistere ad uno dei loro concerti si sente immediatamente catapultato in quel ricordo e invaso da una marea di emozioni: trepidazione, felicità, ansia, ma anche tristezza perché sa che tutto questo non potrà mai più ritornare. One More Light Live, aiuta a mantenere vivo il ricordo di Chester, pensando a lui quando era sul palco: allegro, sorridente, pieno di energia e totalmente in sintonia con il pubblico. Ed è così che dovremmo sempre ricordarlo. Chester ha acceso una fiamma nei cuori dei suoi fan e questa fiamma arderà in eterno, alimentata dalla sua musica, che contribuirà a mantenere vivo il suo ricordo per sempre.

