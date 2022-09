feretro Regina Elisabetta

Regina Elisabetta, il feretro torna a Londra

Il feretro della Regina Elisabetta è giunto a Buckingham Palace tra gli applausi della folla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/09/2022 - 00:09:00 Letto 658 volte

Il feretro della Regina Elisabetta è giunto a Buckingham Palace tra gli applausi della folla. Un fiume di gente ha seguito il corteo funebre a Londra, lungo le strade, dopo il trasporto da Edimburgo. Il carro funebre è stato accolto dal Re Carlo III, insieme ai principi William e Harry e da altri membri della Famiglia Reale. Migliaia di persone hanno costeggiato il percorso di 14 miglia compiuto dalla bara, a partire dalla base aerea della RAF Northolt nella zona ovest di Londra.

Il lungo addio a Elisabetta II, regina per antonomasia agli occhi del mondo per 70 anni, ha consumato un'altra tappa con il ritorno definitivo a casa. Oltre i cancelli di quel palazzo che lei per prima non ha amato nemmeno poi tanto, e che tuttavia è stata la "sua" residenza ufficiale nel cuore di Londra fin da quando, appena 26enne, salì sul trono di San Giacomo nel 1952.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Buckingham Palace

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!