Regina Elisabetta

Regina Elisabetta ricoverata in ospedale per una notte

The Sun riferisce che la sovrana, 95 anni, ha trascorso in ospedale la notte tra mercoledì e giovedì su indicazione dei suoi medici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2021 - 09:33:10 Letto 400 volte

La regina Elisabetta ricoverata in ospedale per una notte. The Sun riferisce che la sovrana, 95 anni, ha trascorso in ospedale la notte tra mercoledì e giovedì su indicazione dei suoi medici, che hanno disposto il ricovero nel pomeriggio di ieri per motivi precauzionali e pratici. Secondo le informazioni diffuse da Buckingham Palace, Elisabetta è tornata al castello di Windsor nel pomeriggio di giovedì.

"A seguito del consiglio medico di riposare per qualche giorno - recita la breve dichiarazione diffusa stasera da una portavoce del palazzo reale ai media - la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini (diagnostiche) preliminari. E' tornata al Castello di Windsor ieri all'ora di pranzo e resta in buono spirito".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!