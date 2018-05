amazon

Restituite troppi oggetti? Amazon potrebbe espellervi. Prime avvisaglie negli USA

Ad alcuni utenti dal ''reso facile'' in tutto il mondo è stata fatta richiesta di spiegarne le motivazioni, oltreoceano segnalano addirittura la chiusura degli account. Ma Amazon può cacciare qualcuno per troppe restituzioni?

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 28/05/2018 - 16:31:22 Letto 365 volte

La procedura di reso gratuito è una delle operazioni più brillanti e "fidelizzanti" del panorama e-commerce mondiale, con fasi sempre più snelle e dinamiche ormai quasi del tutto automatizzate. E tra i veri re della restituzione non potrebbe non figurare il re dell'e-commerce stesso per definizione: Amazon. Il colosso di Jeff Bezos gestisce immensi traffici di articoli in uscita e in entrata, e fa del reso gratuito uno dei propri principali vanti. Ma sembra che di recente ad Amazon cominci a star stretta una precisa tipologia di clienti: quella degli autori di "restituzioni seriali". Addirittura al punto da espellerli.

Sì, perché stando a quanto riporta Repubblica, Amazon avrebbe letteralmente cacciato dalla piattaforma alcuni utenti degli Stati Uniti che avrebbero effettuato resi con alta frequenza nell'arco dei 12 mesi, facendo sollevare all'azienda dei ragionevoli dubbi sulla natura di queste pratiche. Eppure, tanto ragionevoli questi dubbi non sempre sembrano esserlo: tra i vari utenti che si avvicendano sui social nel descrivere le proprie opinioni ed esperienze con Amazon, risulterebbero anche profili assolutamente nella norma, ovvero persone con all'attivo meno di 10 resi in un anno. Ciò farebbe emergere un comportamento quantomeno anomalo da parte di Amazon nei confronti di quelli che, a onor del vero, altro non sarebbero che i suoi clienti-tipo.

Al momento, in Italia risulta che Amazon si sia limitata alla prima fase del programma per scovare i potenziali resi "furbetti", e cioè l'invio agli interessati di una mail con la quale chiede a chiare lettere di spiegare le motivazioni del comportamento degli utenti, all'apparenza altamenti insoddisfatti dei prodotti acquistati. Tutt'altro che un'offerta spassionata di aiuto, complicata dal fatto che Amazon nel proprio contratto d'uso non annovera il caso specifico, attenendosi ad un vago diritto di sospensione o chiusura di account a propria discrezione.

Repubblica riporta anche una nota di replica di Amazon in merito: "Vogliamo che tutti siano in grado di utilizzare Amazon, ma ci sono rare occasioni in cui qualcuno abusa del nostro servizio per un lungo periodo di tempo. [...] Se un cliente crede che abbiamo commesso un errore, lo incoraggiamo a contattarci direttamente in modo tale da poter rivedere il suo account e prendere le misure appropriate". Si tratterebbe quindi di utenti specifici, trattati con il dovuto riguardo in quanto davvero dediti alla restituzione sistematica; ma rimane un mistero come Amazon possa distinguere un comportamento di reso corretto da uno in qualche modo fraudolento. D'altro canto, nessuno vorrebbe trovarsi cacciato fuori da Amazon per aver rispedito indietro un set di coltelli che si aspettava più intonato col piano cottura.

