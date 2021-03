Fabrizio Corona

Revocati i domiciliari a Fabrizio Corona, deve tornare in carcere: per protesta si ferisce sui social

Fabrizio Corona ha pubblicato su Instagram un video nel quale, con il volto sporco di sangue, attacca i magistrati.

Fabrizio Corona torna in carcere. Lo hanno deciso i giudici della Sorveglianza di Milano che lo scorso lunedì 8 marzo si erano riservati nei confronti dell'ex fotografo dei vip, attualmente ai domiciliari. A chiedere la revoca dei domiciliari è stato il pg di Milano Antonio Lamanna.

A dare la notizia della decisione della Sorveglianza è stato il difensore, l'avvocato Ivano Chiesa che sottolinea come per calmare Corona sia stata chiamata un'ambulanza. La rabbia dell'ex fotografo dei vip è esplosa sui social con un duro attacco ai giudici e un video choc su Instagram col volto che sembra insanguinato. "Adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia...pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto", recita la didascalia. "Questo è solo l’inizio... questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna", si legge ancora.

In alcune storie postate sul suo profilo Instagram si scaglia contro i magistrati. "Chiedo, se non mi tolgo davvero di vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente del Tribunale di Sorveglianza", aggiunge mostrando il pavimento pieno di sangue e anche il volto insanguinato, ma non ha ferite così evidenti. "Avete creato un mostro, ora sono ca...i vostri e questo è solo l'inizio".

