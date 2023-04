ricostruzione Ucraina

Ricostruzione Ucraina, a Roma la Conferenza bilaterale

Al via a Roma la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2023 - 10:13:22 Letto 763 volte

Al via a Roma la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Per l'Italia, con la premier Giorgia Meloni, partecipano i ministri degli Esteri Antonio Tajani, delle Infrastrutture Salvini, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso.

Da Kiev il primo ministro Denys Shmyal e il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Per il premier ucraino anche un incontro con il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!