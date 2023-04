ricostruzione Ucraina

Ricostruzione Ucraina, Meloni: ''Futuro sarà di pace ed europeo. Italia può aiutare il miracolo economico ucraino''

''La ricostruzione dell'Ucraina significa scommettere sulla vittoria e la fine del conflitto, e sono sicura che il futuro dell'Ucraina sarà di pace'', sottolinea la premier Meloni alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

26/04/2023

"Parlare della ricostruzione dell'Ucraina significa scommettere sulla vittoria e la fine del conflitto, e sono sicura che il futuro dell'Ucraina sarà di pace, benessere e sempre più europeo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.

"Il futuro dell'Ucraina deve essere di sempre maggiore capacità di inserirsi nelle dinamiche e nelle istituzioni europee. Il modo più intelligente di ringraziare gli ucraini di quello che stanno facendo è accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee. Bisogna riconoscere gli sforzi enormi di Kiev, anche durante la guerra, per riformare il suo sistema e avvicinarlo ai target richiesti dalla Commissione. E' fondamentale riconoscere quello sforzo accelerando e avviando in tempi rapidi i negoziati di adesione all'Ue", ha detto il premier Giorgia Meloni.

"L'Italia può contribuire a realizzare un miracolo economico ucraino". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nell'intervento a conclusione della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, citando il boom italiano del dopoguerra.





