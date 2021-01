televisione

Riparte su Italia 1 ''La pupa e il secchione e viceversa''

Torna il 21 gennaio in prima serata su Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa.

Torna il 21 gennaio in prima serata su Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa, il reality prodotto da Endemol Shine Italy che mette a confronto due mondi agli antipodi, costretti a vivere sotto lo stesso tetto.

Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che racconterà l'incontro tra due pianeti all'apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione.

L'ironia sarà sempre al centro del racconto, ma non mancheranno momenti di riflessione su temi più importanti. Nuova anche la location, una villa alle porte di Roma. Durante le sei puntate, come madrina, al fianco di Pucci ci sarà Francesca Cipriani.

Nel corso del programma il cancello della villa si aprirà a esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti.

Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio e Carmelo Abbate.

Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

In gioco 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 secchione. Una volta entrati, i concorrenti formeranno, in modo casuale, le 8 coppie in gioco che si cimenteranno in prove di ingegno e logica, ma anche di forza, seduzione e agilità.

Altra novità di questa edizione riguarda la sfida dell'interrogatorio: il professor Diego Verdegiglio rivolgerà domande di cultura generale a pupe e pupi per valutare il loro percorso e il loro impegno nello studio. Chi vincerà questa prova avrà il vantaggio di togliere due punti in classifica a un'altra coppia. In ogni puntata, le pupe, i secchioni e i Viceversa riceveranno voti in base al grado di superamento delle gare. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l'accesso alla puntata successiva. Una coppia, invece, a fine serata, verrà eliminata dopo aver disputato il temuto "bagno di cultura".

Chi riuscirà ad approdare alla finale si sfiderà per conquistare il montepremi.

