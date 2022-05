didattica a distanza

Ripetizioni GoStudent: a Palermo la didattica a distanza riscuote un grande successo

Sempre più ragazzi a Palermo preferiscono seguire le ripetizioni online con GoStudent.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2022 - 09:31:30 Letto 997 volte

La piattaforma di ripetizioni GoStudent sta riscuotendo un grandissimo successo in moltissime città italiane e Palermo è tra queste. Anche nel capoluogo siciliano appare ormai evidente che le lezioni a distanza, se tenute da docenti preparati e supportate da una piattaforma di ultima generazione, piacciono sempre più e si rivelano anche estremamente efficaci. Di certo la pandemia ha fornito un grande impulso al settore e ha fatto registrare un vero e proprio boom dell’e-learning.

A distanza di 2 anni possiamo confermare che adesso le ripetizioni online sono spesso preferite a quelle in presenza, specialmente se proposte da una piattaforma come GoStudent.

Vediamo però nel dettaglio quanto è popolare a Palermo la start-up austriaca, perché gli iscritti aumentano sempre di più e quali sono gli effettivi vantaggi delle ripetizioni online.

Ripetizioni GoStudent a Palermo: quanto sono popolari?

A registrarsi alla piattaforme e richiedere ripetizioni GoStudent a Palermo sono ormai in moltissimi: parliamo soprattutto di bambini, ma anche di studenti delle scuole superiori che hanno la necessità di colmare le lacune in una o più materie. L’unicorno ed-tech, sbarcato in Italia lo scorso anno, è dunque riuscito a conquistare anche la Sicilia e appare ormai evidente che il servizio offerto sia apprezzato, non solo dagli studenti, ma anche dai genitori. Sempre più ragazzi a Palermo preferiscono seguire le ripetizioni online con GoStudent, perché offre notevoli vantaggi e si tratta di un’alternativa alle classiche lezioni in presenza.

I vantaggi delle ripetizioni online con GoStudent

Quali sono gli effettivi vantaggi delle ripetizioni online con GoStudent? Per quale motivo questa piattaforma è diventata così popolare in meno di un anno? Innanzitutto perché si avvale di insegnanti preparatissimi, in grado di valutare le esigenze di ogni singolo studente e di predisporre un percorso formativo adeguato, di tipo adattivo. Le lezioni sono private, dunque ogni bambino o ragazzo può essere seguito con la massima attenzione e questo incide in modo notevole sui risultati.

Prendere ripetizioni online con GoStudent significa inoltre non essere costretti ad uscire di casa per recarsi a casa dell’insegnante, con un grande risparmio in termini di tempo.

Uno dei vantaggi di GoStudent è la flessibilità, infatti ogni studente è libero di scegliere in quali giornate e orari seguire le lezioni con il proprio tutor.

Parliamo poi di un servizio di ultima generazione. Le lezioni si prenotano sulla piattaforma GoStudent e si svolgono in un’aula virtuale in cui è possibile utilizzare la lavagna digitale, condividere lo schermo con il docente, registrare ogni sessione in modo da poterla riascoltare successivamente. Tutti questi sono dettagli che fanno la differenza e che rendono GoStudent una piattaforma di ripetizioni online realmente efficace e divertente.

Per quanto riguarda i genitori, questi hanno la possibilità di ricevere dei report costantemente aggiornati e conoscere i progressi dei propri figli, le eventuali lacune da colmare e via dicendo. Si ha sempre un riscontro dunque, in modo da sapere come stanno procedendo le ripetizioni.

Secondo la prima indagine sull’istruzione condotta da GoStudent alla fine del 2021, 1 genitore italiano su 3 ritiene che le ripetizioni online siano tanto efficaci quanto quelle svolte di persona e vede l’e-learning come molto vantaggioso in termini di tempo (36%) e denaro (35%).

