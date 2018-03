tv

Rita Dalla Chiesa torna in tv con il programma ''Ieri Oggi Italiani''

È stato presentato lo scorso 13 marzo il nuovo programma di Maurizio Costanzo, “Ieri Oggi Italiani”, in onda a partire da lunedì 19 marzo in seconda serata e condotto da Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ieri Oggi Italiani sarà un programma basato sull’educazione. Sarà un racconto rilassante. Quando mi chiedono come immagino il futuro, in un’occasione, ho risposto che mi piacerebbe tornare a vedere i bambini che fanno i compiti nella cucina insieme alla mamma. Questo è il futuro che noi vorremmo. Ieri Oggi Italiani sarà un programma tranquillo e pacato. Mi piace ascoltare e sono curiosa: ad ogni domanda, attendo sempre con calma la risposta”.

E a proposito dei filmati realizzati da Roberto Olla ha detto: “Ho scoperto cose che nemmeno io sapevo. Il passato è una cosa bella. Un filo di nostalgia per il passato, possiamo dire che c’è. Non c’è più quella voglia di stare insieme…”. La conduttrice, quindi, ha proseguito con il ruolo di Maurizio Costanzo: “Maurizio chiuderà ogni puntata con un suo ricordo personale. Ho avuto un po’ d’ansia perché quando ero in onda, Costanzo si trovava in un’altra stanza…”.

