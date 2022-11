Guerra Ucraina-Russia

Ritirata russa da Kherson, Zelensky: ''Serve prudenza, il nemico non ci fa regali''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2022 - 00:11:04 Letto 756 volte

L'Ucraina, ha detto Volodymyr Zelensky, dopo l'annuncio della ritirata russa da Kherson, si sta muovendo "con molta attenzione".

"Il nemico non ci fa regali, non fa gesti di buona volontà - ha spiegato il presidente ucraino -. Pertanto, ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili, nell'interesse di liberare tutta la nostra terra e in modo che le perdite siano il più ridotte possibile".

Fonte: TGCOM24

