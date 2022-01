Parlamento europeo

Roberta Metsola nuovo presidente del Parlamento europeo: ''Onorerò Sassoli''

La candidata del Ppe, la maltese Roberta Metsola, è stata eletta presidente del Parlamento europeo, succedendo a David Sassoli.

Pubblicata il: 18/01/2022

La candidata del Ppe, la maltese Roberta Metsola, è stata eletta presidente del Parlamento europeo, succedendo a David Sassoli. Metsola ha ottenuto 458 voti a favore. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. Eletta il giorno del suo compleanno, è il più giovane presidente Ue.

"Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa. Lui era un combattente per l'Europa. Credeva nel potere dell'Europa. Grazie David. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale". Sono state queste le prime parole della neopresidente nell'Assemblea del Parlamento europeo. "La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'esatto opposto di questo", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

