molestie

Roman Polanski accusato di molestie sessuali su bimba di 10 anni

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha aperto una nuova indagine sul regista Roman Polanski per una presunta accusa di molestie sessuali ai danni di una bambina di 10 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2017 - 15:36:37 Letto 562 volte

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha aperto una nuova indagine sul regista franco-polacco Roman Polanski per una presunta accusa di molestie sessuali ai danni di una bambina di 10 anni. Lo riferiscono i media americani, spiegando che l'episodio sarebbe avvenuto nel 1975.

Nella denuncia, presentata da Marianne Barnard, si legge che Polanski le avrebbe scattato delle foto di nudo con solo una pelliccia su una spiaggia a Malibu, in California. Durante la sessione fotografica, avvenuta in un primo momento in presenza della madre di lei, il regista sarebbe riuscito a fare in modo che loro due restassero soli e allora ci sarebbe stata l'aggressione.

L'avvocato di Polanski, Harland Braun, ha definito l'accusa "falsa" e ha spiegato di aver già "contattato il LAPD per fornire tutte le informazioni necessarie per un'indagine completa ed esauriente".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!