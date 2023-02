Guerra Ucraina-Russia

Russia accusa l'Usa: ''Dall'ambasciata americana notizie false sull'Ucraina''

Cremlino ha minacciato di espellere i diplomatici americani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2023 - 11:00:36 Letto 694 volte

La Russia ha chiesto che l'ambasciata americana a Mosca smetta di diffondere quelle che il Cremlino considera notizie false riguardanti l'operazione militare in Ucraina e ha minacciato di espellere i diplomatici americani. In questo contesto, al nuovo ambasciatore statunitense Lynne Tracy, ricevuto dal ministero degli Esteri russo per le credenziali, è stato riferito un messaggio severo: "È necessario rispettare rigorosamente le leggi russe e cessare qualsiasi attività contraria alle richieste delle autorità russe".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!