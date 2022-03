Guerra Ucraina-Russia

Russia chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu sullo sviluppo di armi biologiche Usa in Ucraina

La Russia ha chiesto che venga convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu in relazione alle attività dei presunti laboratori gestiti dagli Usa in Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2022 - 09:14:35 Letto 745 volte

La Russia ha chiesto che venga convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu in relazione alle attività dei presunti laboratori gestiti dagli Usa in Ucraina. Lo ha annunciato su Twitter il vice rappresentante permanente della Russa presso l'Onu, Dmitry Polyansky.

La Russia "ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'11 marzo per discutere delle attività biologiche militari statunitensi sul territorio dell'Ucraina", ha twittato.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha respinto le accuse affermando in un briefing che gli Stati Uniti "non hanno e non gestiscono laboratori biologici in Ucraina".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!