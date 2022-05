Guerra Ucraina-Russia

Russia, Lavrov: ''Occidente russofobo, Mosca approfondirà relazioni con la Cina''

Lavrov ha detto che la Russia conterà ''solo su sé stessa e su Paesi che si sono dimostrati affidabili''.

"Mosca si dedicherà in futuro ad approfondire le relazioni con la Cina, e farà in modo di dipendere solo da Paesi affidabili non legati all'Occidente russofobo". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, rispondendo a domande nel corso di un evento a Mosca. Se l'Occidente "vorrà offrire qualcosa in termini di ripresa delle relazioni, valuteremo seriamente se ne avremo bisogno o meno", ha aggiunto, secondo una trascrizione riportata sul sito del ministero degli Esteri.

"Dobbiamo smettere di dipendere in alcun modo dalle forniture di qualunque cosa dall'Occidente per garantire lo sviluppo di settori di importanza critica per la sicurezza, l'economia o la sfera sociale della nostra patria", ha dichiarato, sottolineando che l'obiettivo di Mosca ora è sviluppare ulteriormente i legami con la Cina. "Ora che l'Occidente ha assunto una 'posa da dittatore', i nostri legami economici con la Cina cresceranno ancora più velocemente". "Oltre alle entrate dirette nel bilancio statale, si tratta di un'opportunità per sviluppare l'estremo oriente russo e la Siberia orientale".

La Cina, ha poi fatto notare, dispone di tecnologie dell'informazione e della comunicazione “che non sono in alcun modo inferiori all'Occidente. Un importante accordo qui assicurerà vantaggi reciproci".

Lavrov ha detto che la Russia conterà "solo su sé stessa e su Paesi che si sono dimostrati affidabili. Ma e i Paesi occidentali cambieranno idea e proporranno una qualche forma di cooperazione, allora potremo decidere”. Parlando poi con l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, Lavrov ha aggiunto: "Ora il centro dello sviluppo mondiale si è spostato in Eurasia. Al momento, disponiamo della più ampia rete di partenariati nella regione eurasiatica. Dobbiamo fare affidamento su di loro nell'ulteriore sviluppo del nostro paese, delle sue capacità di trasporto, transito e logistica. Sono convinto che questa sia la strada giusta”. "I nostri partner occidentali hanno dimostrato, e non per la prima volta, di essere incapaci di negoziare", ha concluso.

Fonte: Adnkronos

