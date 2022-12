Guerra Ucraina-Russia

Russia minaccia ancora una guerra nucleare. Usa: ''Parole Putin da irresponsabile''

La minaccia di una guerra nucleare è ''in aumento''. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin.

"Pensiamo che qualsiasi discorso alla leggera sull'uso dell'arma nucleare sia assolutamente irresponsabile": Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di stato americano, Ned Price, rispondendo ad una domanda sulle parole di Vladimir Putin, che ha minacciato di usare l'arma nucleare come strumento di difesa in risposta ad un attacco nemico e ha ammonito che sta aumentando il rischio di una guerra nucleare.

La minaccia di una guerra nucleare è "in aumento". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo in videocollegamento a un incontro del Consiglio per i diritti umani, secondo quanto riportano i media russi. "La Russia considera le armi nucleari una risposta a un attacco", ha proseguito il presidente, evidenziando come il suo Paese non abbia "armi nucleari tattiche in altri Paesi a differenza degli Stati Uniti". "Noi non parliamo di usare armi nucleari", ha poi aggiunto, sottolineando che "la Russia non è impazzita" e che "abbiamo le armi più avanzate, ma non vogliamo brandirle".

