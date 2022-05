Negoziati Ucraina-Russia

Russia: ''Pronti a tornare a negoziare se Kiev si dichiarerà disponibile''

''Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa'', ha affermato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko.

"La Russia è pronta a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina se Kiev si dichiarerà disponibile a farlo". Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko, citato dall'agenzia Interfax.

"Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei negoziati, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere", ha affermato Rudenko.

