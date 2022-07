sanzioni Russia

Russia, Putin: ''Occidente cerca di frenare il nostro sviluppo tecnologico con le sanzioni, ma li supereremo''

''Questa è una sfida per il nostro Paese, ma davanti alla mole colossale di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico e competente'', ha detto il presidente russo, Vladimir Putin.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/07/2022 - 17:01:32 Letto 703 volte

"La Russia sta affrontando problemi colossali a livello tecnologico a causa delle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina, ma li supererà". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico ed i progetti nazionali.

"Questa è una sfida per il nostro Paese, ma davanti alla mole colossale di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico e competente", ha assicurato Putin, secondo cui le sanzioni colpiscono tecnologie che hanno acquisito un carattere globale e sono alla base dello sviluppo di qualsiasi Paese.

Sempre secondo il leader russo, citato dall'agenzia Tass, l'Occidente sta cercando di "frenare lo sviluppo della Russia", ma ha assicurato che nonostante le difficoltà il suo Paese "non si arrenderà".

Fonte: Adnkronos

