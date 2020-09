musica

Samuele Bersani annuncia ''Harakiri'', il nuovo singolo inedito

Il 18 settembre arriva in radio ''Harakiri'', il primo assaggio del nuovo album di Samuele Bersani, ''Cinema Samuele''.

Il 18 settembre arriva in radio e sulle piattaforme digitali "Harakiri", il primo assaggio del nuovo album di Samuele Bersani, "Cinema Samuele", in uscita il prossimo 2 ottobre per Sony Music.

Un racconto cinematografico pieno di realismo e poesia dove, nel totale blackout del mondo, anche il disagio più buio può trasformarsi in rinascita, lasciando un finale di canzone aperto all'immaginazione dell'ascoltatore. Il cantautore riprende così in questa prima "sala", temi contemporanei e problematiche tangibili di oggi, umanità nascoste agli occhi ma sempre presenti e centrali nei suoi testi, da "Il Mostro" in poi.

Tra musica e immagini, "Harakiri" è accompagnato da un videoclip che riprende il sapore 'da grande schermo' della traccia e si presenta come un meraviglioso cortometraggio, diretto da Giacomo Triglia, su soggetto scritto da Pacifico e interpretato nel ruolo del protagonista da Jozef Gjura.

