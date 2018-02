musica

San Valentino: ''Un'emozione da Poco'' è la canzone preferita dagli italiani

È ''Un'emozione da Poco'' di Anna Oxa la canzone preferita per San Valentino...

14/02/2018

È “Un'emozione da Poco” di Anna Oxa la canzone vincitrice del sondaggio di Ansa, che ha chiesto ai suoi lettori di votare la canzone preferita per San Valentino, in una rosa di 26 brani selezionati dalla redazione. In generale, i brani italiani sono stati preferiti a quelli internazionali.

"La forza di un canto che si esprime nell'Amore è la prova dell'inesistenza del tempo. Per questo è sempre contemporaneo, perché l'Amore si esprime nella semplicità e nell'autenticità. In questa occasione auguro a tutti la capacità di Amarsi con la stessa semplicità e sincerità", scrive Anna Oxa all'ANSA, soddisfatta per il successo di “Un'emozione da poco” che, presentata al Festival di Sanremo nel 1978, mantiene lo stesso smalto a 40 anni dalla pubblicazione, con cover di successo come l'ultima incisa da Paola Turci. “Un'emozione da poco”, testo di Ivano Fossati e musica di Guido Guglielminetti, si classificò al secondo posto a Sanremo nel 1978

La canzone della Oxa ha ottenuto il 19% delle preferenze, piazzandosi davanti a “La Cura” di Franco Battiato (12%) e “Perfect” di Ed Sheeran (11%). Fuori dal podio “La Canzone dell'Amore Perduto” di Fabrizio De André (7%) e “Il Cielo in una Stanza” di Gino Paoli (6%). Seguono, a pari merito, “Questo Piccolo Grande Amore” di Claudio Baglioni e “With Or Without You” degli U2 (5%), poi “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori (4%).

