Sanremo 2021, Achille Lauro bacia Boss Doms e duetta con Fiorello

Achille Lauro e il quarto quadro a Sanremo 2021.

Pubblicata il: 06/03/2021

Achille Lauro e il quarto quadro a Sanremo 2021. Prima il bacio con Boss Doms, lo storico chitarrista con cui il cantante celebra un nuovo matrimonio sul palco dell'Ariston prima di interpretare Me ne frego. Poi, il duetto con un irriconoscibile Fiorello per Rolls Royce. Fiorello, con una corona di spine, chiude il segmento con qualche problema: "Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di Achille Lauro...".

