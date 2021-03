Festival di Sanremo

Sanremo 2021, Achille Lauro nella seconda serata omaggia Mina

Achille Lauro canta ''Bam Bam Twist'' sul palco di Sanremo 2021, con una capigliatura che č un chiaro omaggio a Mina.

04/03/2021

L’artista romano si è presentato con un vestito alquanto sobrio. Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata però la parrucca indossata. Un omaggio a un mito intramontabile della musica italiana: Mina.

Lo conferma lo stesso cantante sui propri social, che prontamente pubblicano scatti di lui con la folta chioma in bella mostra: “Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock ‘N’ Roll”. I social sono impazziti per la sua esibizione, così come accaduto per quella della prima serata. Achille Lauro si conferma uno degli assoluti protagonisti del Festival di Sanremo, che sia in gara o investe di ospite. L’Ariston pare ormai la sua dimensione ideale.

"Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode", dice Achille Lauro che ieri sera - lunga treccia rossa, il fiore di seta rosa appuntato sul bavero - porta sul palco la sua Bam Bam Twist, con la rilettura in chiave ironica del ballo di Pulp Fiction di Quentin Tarantino e la complicità di Francesca Barra e Claudio Santamaria. E a fine esibizione la coppia si bacia sul palco.

