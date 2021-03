Sanremo 2021

Sanremo 2021, Amadeus: ''Finalmente si parte, lo dedico a chi ci ha lavorato''

''Ci saranno degli applausi finti, perché ci aiutano anche psicologicamente'', dice il conduttore e direttore artistico in conferenza stampa.

Pubblicata il: 02/03/2021

"Finalmente è arrivato il 2 marzo". Esordisce così Amadeus nella quotidiana conferenza stampa di Sanremo, a poche ore dal debutto di una kermesse segnata dalle limitazioni della pandemia di coronavirus. "Ci saranno degli applausi finti, perché ci aiutano anche psicologicamente", ammette il conduttore e direttore artistico, che poi presenta la prima delle sue coconduttrici, l'attrice Matilda De Angelis. "Matilda è un'attrice giovane ma già molto apprezzata all'estero. È stata molto apprezzata nella serie americana 'The Undoing' con Nicole Kidman e Hugh Grant. E non vedo l'ora di vederla in 'Leonardo' su Rai1, che mi hanno detto sarà spettacolare. Stasera scopriremo una Matilda De Angelis simpatica e che canta benissimo", dice Amadeus.

Stasera farà il suo esordio sul palco dell'Ariston anche Zlatan Ibrahimovic e Amadeus, noto tifoso interista, lo presenta così: "I grandi campioni al di là della maglia di appartenenza appartengono al calcio. Zlatan è un giocatore che è meglio averlo con che contro. Ma al di là del lato sportivo mi fa piacere far conoscere al pubblico italiano la persona che è dietro al campione".

Amadeus fa sapere che in questa prima serata "ricorderemo sul palco di Sanremo Claudio Coccoluto", morto oggi."che non era solo un grande dj ma una grande persona e purtroppo se ne è andato molto giovane".

"Ho sempre detto che vorrei che questo fosse il festival della rinascita, delle attività che riaprono, ma la mia dedica va a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che questa sera si vada in onda, anche quando non sapevamo se si sarebbe fatto. Hanno fatto un lavoro straordinario. Ora spetta a noi far sì che venga valorizzato al meglio". Così Amadeus, in conferenza stampa omaggia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

