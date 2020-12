Sanremo 2021

Sanremo 2021, Amadeus: ''Ibrahimovic, Elodie e Achille Lauro nel cast''

Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović superospiti fissi del festival di Sanremo ed Elodie una co-conduttrici.

Achille Lauro superospite fisso del festival di Sanremo ed Elodie una delle primedonne - co-conduttrici. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, presentando lo show del Capodanno di Rai1 'L'anno che verrà'.

"Achille Lauro sarà ospite fisso del festival, con 5 'quadri' a cui sta già lavorando, uno per ogni serata del festival", ha spiegato. "Elodie sarà una delle presenze femminili che mi accompagnerà sul palco, in una delle serate del festival", ha aggiunto.

"Zlatan Ibrahimović sarà con noi in tutte le cinque serate del festival, senza perdere neanche una partita del Milan", ha annunciato Amadeus.

Il festival partirà il 2 marzo: "Se poi a febbraio o marzo ci troveremo in una situazione drammatica ci regoleremo di conseguenza. Noi però siamo ottimisti, io vedo il bicchiere mezzo pieno e spero di poter fare un Sanremo nella quasi normalità. Non vogliamo sia il festival del Covid", ha detto Amadeus.

"Tutta l'area di Sanremo va riorganizzata per fare il festival in sicurezza. Ma il festival deve essere con il pubblico, con la piazza, con i giornalisti. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile", ha sottolineato il conduttore e direttore artistico.

"L'ipotesi della nave per il pubblico è bellissima - ha rimarcato - per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell'Ariston. Ma tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza". "Stiamo valutando varie ipotesi - gli ha fatto eco il direttore Coletta - per mettere in sicurezza ogni categoria coinvolta nel festival, dal pubblico alla stampa. In qualunque situazione arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto".

A chi sollevava preoccupazioni per l'eventuale sovraesposizione dello sponsor della nave da crociera, Amadeus ha replicato: "Tutti gli sponsor sono contenti del progetto che stiamo ancora definendo, a partire da Tim, per proseguire con Costa Crociere, con Nutella per il palco in piazza Colombo, per Suzuki con il 'Primafestival'".

Infine un chiarimento anche sul nuovo capitolo dell'affaire Bugo-Morgan. "Bugo non lo abbiamo invitato per risarcimento di quello che era successo l'anno scorso ma perché la canzone che ci ha mandato da ascoltare ci è piaciuta", ha sottolineato Amadeus, che poi è tornato a chiarire i termini della polemica scaturita con Morgan, dopo che l'ex Blue Vertigo è rimasto fuori dalla lista dei Big ed è poi stato escluso anche dalla finale di Sanremo Giovani per aver inveito contro lo stesso Amadeus e i criteri di scelta delle canzoni in gara. "Morgan l'ho voluto personalmente io nella giuria di AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni. È nelle prerogative del direttore artistico invitare dei cantanti a presentare dei brani. Ma poi è chiaro che c'è una valutazione dei brani in base all'idea che ho del festival", ha concluso Amadeus.

