Sanremo 2021

Sanremo 2021, Amadeus: ''Meno ospiti e forse nave per il pubblico''

''L'idea di una nave da crociera per il pubblico a Sanremo? La teniamo assolutamente in considerazione'', ha detto Amadeus.

"A Sanremo ci saranno gli ospiti ma avendo 26 canzoni in gara, probabilmente ne avremo qualcuno in meno. Invece di cinque a serata potrebbero essere magari quattro ma ci sarà sempre un grande show intorno ai brani in gara". Lo ha detto Amadeus nella diretta dov'è ospite su Radio Zeta, rispondendo alle speaker in studio Camilla Ghini e Nicole Iannacone e alle domande in arrivo in streaming.

"Io ho sempre detto che non si può fare Sanremo senza pubblico - ha detto il conduttore - per me è fondamentale, sennò non sarebbe una rinascita, sarebbe un Sanremo sotto covid. Bisogna organizzarsi bene per far sì che sia un pubblico sotto controllo, probabilmente sempre lo stesso. Va ripensata tutta la situazione".

