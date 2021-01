Sanremo 2021, badge anti-Covid per l'ingresso al Teatro Ariston

Festival di Sanremo

Per il Festival di Sanremo sarebbe allo studio un badge speciale per l'ingresso al Teatro Ariston.

Fra le misure di sicurezza sanitaria anti-Covid per il Festival di Sanremo sarebbe allo studio un badge speciale per l'ingresso al Teatro Ariston. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, si starebbe approfondendo la possibilità di realizzare un badge che verrebbe magnetizzato di volta in volta solo dopo l'effettuazione del tampone e il relativo esito negativo. Un badge che si smagnetizzerebbe dopo un tot di ore rendendo necessaria la procedura ex novo per la giornata successiva e, quindi, garantendo la sicurezza ogni giorno.

