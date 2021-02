Festival di Sanremo

Sanremo 2021, Fedez e Michielin a rischio squalifica? Rai: ''Nessuna esclusione''

Fedez e Francesca Michielin rischiano di essere squalificati dal Festival di Sanremo.

C'è chi in queste ora invoca a gran voce l'espulsione da Sanremo 2021 di Fedez (e della sua partner in gara Francesca Michielin), perché il regolamento prevede la squalifica di chi pubblica o esegue in pubblico nella sua interezza o in parte il brano, deve arrivare al festival inedito.

Fedez ha pubblicato ieri sera alcuni secondo del brano 'Chiamami col tuo nome'. Ma - a quanto si apprende - tutto è accaduto "per un errore" e non come circolato in ricostruzioni maliziose sul web per una 'exit strategy' dal festival delle incertezze (visto che le date dal 2 al 6 marzo non sono più scontate dopo le perplessità sul pericolo assembramenti espresse dal Cts, che darà il suo parere ufficiale entro la settimane che sta per iniziare). La pubblicazione è avvenuta sulle storie Instagram del rapper dove è apparso un breve filmato delle prove con Francesca Michielin, al quale non era stato tolto l'audio come invece era accaduto con altri brevi video pubblicati negli stessi minuti.

Rai: Nessuna esclusione per Fedez-Michielin dal Festival di Sanremo. ''A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito''.

''La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo' considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione'', conclude la Rai.

Fonte: Adnkronos

