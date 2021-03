Sanremo 2021, Il Volo ci sarà nonostante la morte del padre di Ignazio Boschetto

Sanremo 2021

Sanremo 2021, Il Volo ci sarā nonostante la morte del padre di Ignazio Boschetto

Lo ha confermato Amadeus, dopo la notizia della scomparsa di Vito Boschetto, padre di Ignazio, uno dei tre componenti del gruppo.

Il Volo sarà sul palco dell'Ariston questa sera mercoledì 3 marzo, come annunciato. Lo ha confermato Amadeus, dopo la notizia della scomparsa di Vito Boschetto, padre di Ignazio, uno dei tre componenti del gruppo.

"Ho saputo della grave tragedia, ma Il Volo ci sarà", ha spiegato il conduttore e direttore artistico.

Domenica 28 febbraio, è morto stroncato da un male Vito Boschetto, il papà di Ignazio. L'uomo è morto a Bologna, dove vive il figlio.

Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto.

Fonte: Ansa

