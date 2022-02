Festival di Sanremo 2022

Sanremo 2022, volano gli ascolti nella serata cover: oltre 11 milioni di spettatori

Sono stati 11.378.000 gli spettatori medi, lo share medio è stato del 60,5%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2022 - 10:32:07 Letto 425 volte

Volano gli ascolti della serata dedicata alle cover dei 25 artisti in gara. Sono stati 11.378.000 gli spettatori medi, lo share medio è stato del 60,5%.

Amadeus porta a casa oltre 15 punti di share in più rispetto allo scorso anno e un altro record. La media della quarta serata dell'anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. La media della quarta serata del Festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di share.

Lo share medio registrato ieri è il più alto per una quarta serata del Festival da 27 anni. Per trovare una media di share più alta, in una quarta serata, bisogna infatti risalire all'edizione 1995, condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, che ottenne il 65,80%. Ma allora lo scenario televisivo era completamente diverso.

La prima parte della serata di ieri, dalle 21.29 alle 23.39, è stata seguita da 14.731.000 spettatori con il 59,2% di share. La seconda, dalle 23.44 all'1.41, da 7.543.000 spettatori con il 63,5% di share.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!