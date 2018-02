sanremo

Sanremo, ecco i superfavoriti

A poche ore alla finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, si scatenano le scommesse sui vincitori.

10/02/2018

A poche ore alla finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, si scatenano le scommesse sui vincitori. Sisal Matchpoint non ha dubbi e vede Ermal Meta e Fabrizio Moro i superfavoriti per la vittoria finale con il loro brano “Non mi avete fatto niente”. Dopo la serata dei duetti, durante la quale la coppia si è esibita con Simone Cristicchi, la loro quotazione è oggi a 1.57. Alle spalle del duo Meta–Moro troviamo Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”, in leggero calo: la quota sale da 3 a 5; mentre Ron, con il suo “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla e interpretato ieri sera in coppia con Alice, è in netta ripresa e aggancia il gruppo bolognese al secondo posto della classifica.

Dopo la serata duetti la classifica di Sisal Matchpoint vede tre dei favoriti iniziali nella sua parte bassa. Elio e Le Storie Tese, che con “Arrivedorci” prima dell’inizio della competizione erano tra i favoriti del pubblico, adesso sono a quota 50 calando ulteriormente rispetto a ieri (33,00). Anche Mario Biondi (“Rivederti”), dato a gennaio come uno dei papabili primi tre, ha subito una costante discesa fin dalla prima esibizione e oggi la sua quotazione è pari a 40.

Non ha convinto la performance dei The Kolors (“Frida”) con Enrico Nigiotti e Tullio de Piscopo. La loro quota infatti da 12 è passata a 20, perdendo così diverse posizioni in classifica. Chiudono la classifica di Sisal Matchpoint gli ex componenti dei Pooh, sia Red Canzian (“Ognuno ha il suo racconto”) che Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (“Il segreto del tempo”) sono oggi proposti a 80, quota in netta discesa rispetto al 66 di ieri.

