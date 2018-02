sanremo

Sanremo Giovani, vince Ultimo

╚ Ultimo a vincere il festival di Sanremo tra le Nuove Proposte.

10/02/2018

È Ultimo, con il brano “Il ballo delle incertezze”, a vincere il festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Al secondo posto Mirkoeilcane, con “Stiamo tutti bene”, che si è aggiudicato il Premio della Critica. Terzo Mudimbi con “Il mago”.

"Grazie a tutti, veramente di cuore. Grazie. Dedico questa vittoria a mio fratello che vincerà la sua battaglia sicuramente". Lo ha detto Ultimo, romano di 22 anni, subito dopo la vittoria tra le Nuove Proposte.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, nasce nel 1996 nella Capitale. La sua musica "mescola canzone d'autore e hip hop e ama definirsi 'cantautorap'" si legge sul sito dell'etichetta discografica Honiro. "Quando ho scritto 'Il ballo delle incertezze' - racconta Ultimo - ho voluto puntare su chi è come me. È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società, chi ha più domande che risposte, chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato"​.





