Sanremo, grande attesa per la finale: i favoriti e il resoconto delle serate

╚ grande attesa per la finale di questo 68esimo Festival di Sanremo...

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 09/02/2018 - 20:32:25 Letto 337 volte

È grande attesa per la finale di questo 68esimo Festival di Sanremo diretto da Claudio Baglioni, affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Un’edizione che ha fatto crescere molto gli ascolti, soprattutto durante la terza serata che ha ottenuto in media 10.825.000 con il 51,6% di share. Per trovare un risultato medio più alto di una terza serata di Sanremo bisogna tornare al festival del 1999 condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta che ottenne uno share medio del 53,94%.

Tra gli ospiti più graditi ci sono stati sicuramente Fiorello, presente durante la prima serata e l’esuberante Virginia Raffaele che ci ha regalato un divertente siparietto con Claudio Baglioni, chiaramente più rilassato rispetto alle due serate precedenti, e che si è anche lasciato andare all’imitazione di Belen Rodriguez.

Michelle Hunziker è stata una splendida padrona di casa, sempre a suo agio nel suo ruolo. Fin da subito si è percepita una forte complicità con Favino che non smette di stupire. Ironico e sempre divertente, Favino è riuscito ad attirare l’attenzione dei giovani anche grazie alla piccola gag con i The Jackal. Forse alcuni si saranno accorti che durante la prima serata Favino all’improvviso ha pronunciato la frase nonsense “gnigni”. Dietro questo apparentemente momento di follia, c’è proprio lo zampino dei comici napoletani. La gag si origina dal finto rapimento di Favino messo in scena proprio dai videomaker, che avrebbero sostituito l'attore con il loro Fru, con le stesse fattezze di Favino. L’obiettivo era dare la voce a qualcuno perché - dicono - "siamo stanchi della partecipazione passiva. Intere generazioni costrette a guardare il Festival di Sanremo senza avere la minima possibilità di esprimersi mentre sul palco salivano persone come Gabriel Garko e Belen Rodriguez". Insomma, un piccolo siparietto che ha divertito molto chi conosceva la storia originata sui social.

Tornando alla musica, anche in questa edizione non sono mancati i colpi di scena, come quello che ha visto sventurati protagonisti Ermal Meta e Fabrizio Moro. La canzone dei due cantanti, “Non mi avete fatto niente”, presenta un ritornello praticamente identico ad un brano presentato a Sanremo Giovani nel 2016. Questo ha fatto rischiare l'eliminazione dalla gara alla canzone, finora data per favorita alla vittoria da tutti i bookmakers. Ma una volta scagionata dall’accusa di plagio, l’avventura sanremese di Moro-Metal è potuta proseguire e tuttora rimangono i favoriti alla vittoria finale.

E sembra piacere molto al pubblico anche la canzone “Una vita in vacanza” del collettivo bolognese Lo Stato Sociale in rapidissima ascesa nei pronostici sul Festival di Sanremo. Un brano che ha attirato l’attenzione su di sé anche grazie all’esibizione di Paddy Jones, la 83enne danzatrice di salsa acrobatica, diventata incarnazione del ritornello-tormentone del brano sanremese che parla di "una vecchia che balla". Una canzone che, a quanto pare, è densa di riferimenti politici in senso ampio ma che non allude a partiti politici in particolare. Il brano è diventato già un tormentone, volando in meno di 24 ore in testa ai pronostici dei bookmakers, con una quota che è passata da 16 a 1,90. Una reazione forse un po’ troppo esagerata per una canzone che non ha poi un testo così efficace nell’immediato e dalle sonorità piuttosto banali sentite e risentite.

Secondo gli scommettitori queste sono le quotazioni delle canzoni in gara:

Ermal Meta e Fabrizio Moro 2.40

Lo Stato Sociale 3

Ron 4.50

Annalisa 8

Max Gazzé 12

The Kolors 12

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico 15

Noemi 20

Nina Zilli 25

Mario Biondi 40

Diodato e Roy Paci 40

Giovanni Caccamo 40

Luca Barbarossa 50

Le Vibrazioni 50

Enzo Avitabile e Peppe Servillo 60

Elio e le Storie Tese 60

Roby Facchinetti e Red Canzian 60

Renzo Rubino 60

Red Canzian 75

Decibel 75.

