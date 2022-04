Sanzioni Russia

Sanzioni Russia, Mosca: ''Italia ha una posizione indecente''

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la posizione della leadership italiana sulle sanzioni alla Russia ''indecente''.

Pubblicata il: 07/04/2022

"In questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano - ha affermato -. E ora l'Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese. Questa non è la posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione".

Fonte: TGCOM24

