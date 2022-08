Sanzioni Russia

Sanzioni Russia, Salvini: ''Sono state fatte male, vanno ripensate''

''Le sanzioni avrebbero dovuto mettere in ginocchio la Russia. Dopo 6 mesi è accaduto l'esatto contrario'', ha detto Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2022 - 11:57:26 Letto 782 volte

"Le sanzioni alla Russia evidentemente sono state fatte male. Le sanzioni avrebbero dovuto mettere in ginocchio la Russia. Dopo 6 mesi è accaduto l'esatto contrario. Penso sia normale quindi ripensarle. Se noi stiamo avvantaggiando chi dovremmo sanzionare, non funziona e quindi a Bruxelles dovrebbero pensarci". Così Matteo Salvini a Radio 24 è tornato sulle sanzioni alla Russia dopo le dichiarazioni di ieri prima del suo intervento al Meeting di Rimini.

"Ci si muove a livello europeo e internazionale, non c'è l'Italia che fa per conto suo ma sicuramente va posto al tavolo europeo il fatto che quello che è stato fatto fino a oggi non è servito" ha detto il leader della Lega chiedendo che il governo Draghi ponga la questione.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Matteo Salvini

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!